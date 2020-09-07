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  3. 07 Eylül 2020 01:27

''Atlas'' yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu

Konya'nın Selçuklu ilçesi Sille Parsana Mahallesi'ndeki Tropikal Kelebek Bahçesi'nde görenleri hayrete düşüren kelebek ilgi odağı oldu.

''Atlas'' yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu

Konya'nın Selçuklu ilçesi Sille Parsana Mahallesi'ndeki Tropikal Kelebek Bahçesi'nde görenleri hayrete düşüren kelebek ilgi odağı oldu.

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''Atlas'' yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu

DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ İşte Filipinler'den getirtilen dünyanın en büyük kelebeği "Atlas". Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen yaklaşık 28 santimetre kanat açıklığına ulaşabilen kahverengi tonlarına sahip "Atlas" dünyanın en büyük kelebeği unvanına sahip.

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''Atlas'' yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bahçemizde 45 farklı türde yaklaşık 10 bin kelebeğimiz var ve dünyanın en büyük kelebeği Atlas kelebeklerimiz doğmuş bulunmakta. Dünyanın en büyük kelebeği unvanına sahip olan Atlas, gece kelebeği olarak hayatına devam eder ve gündüzleri uyuyarak geçirir. Bir güve olarak adlandırdığımız bu tür, kelebek halindeyken beslenmiyor, bir ağza sahip değil tırtıl halindeyken yediği besinleri depo ediyor ve bu depo eridiği zaman ömrünü tamamlamış oluyor bu süre de takriben bir hafta oluyor.

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''Atlas'' yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu

Atlas kelebeği dünyanın en büyüğü unvanını kanat uzunluğunun bir uçtan diğerine 28 santimetreye ulaşabiliyor olması ve kanat alanının 400 santimetre kareyi bulabiliyor olmasıyla elde ediyor.

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