''Atlas'' yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu
Konya'nın Selçuklu ilçesi Sille Parsana Mahallesi'ndeki Tropikal Kelebek Bahçesi'nde görenleri hayrete düşüren kelebek ilgi odağı oldu.
Konya'nın Selçuklu ilçesi Sille Parsana Mahallesi'ndeki Tropikal Kelebek Bahçesi'nde görenleri hayrete düşüren kelebek ilgi odağı oldu.
DÜNYANIN EN BÜYÜĞÜ İşte Filipinler'den getirtilen dünyanın en büyük kelebeği "Atlas". Yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı haline gelen yaklaşık 28 santimetre kanat açıklığına ulaşabilen kahverengi tonlarına sahip "Atlas" dünyanın en büyük kelebeği unvanına sahip.
Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bahçemizde 45 farklı türde yaklaşık 10 bin kelebeğimiz var ve dünyanın en büyük kelebeği Atlas kelebeklerimiz doğmuş bulunmakta. Dünyanın en büyük kelebeği unvanına sahip olan Atlas, gece kelebeği olarak hayatına devam eder ve gündüzleri uyuyarak geçirir. Bir güve olarak adlandırdığımız bu tür, kelebek halindeyken beslenmiyor, bir ağza sahip değil tırtıl halindeyken yediği besinleri depo ediyor ve bu depo eridiği zaman ömrünü tamamlamış oluyor bu süre de takriben bir hafta oluyor.