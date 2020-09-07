''Atlas'' yerli ve yabancı turistlerin ilgi odağı oldu

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Bahçemizde 45 farklı türde yaklaşık 10 bin kelebeğimiz var ve dünyanın en büyük kelebeği Atlas kelebeklerimiz doğmuş bulunmakta. Dünyanın en büyük kelebeği unvanına sahip olan Atlas, gece kelebeği olarak hayatına devam eder ve gündüzleri uyuyarak geçirir. Bir güve olarak adlandırdığımız bu tür, kelebek halindeyken beslenmiyor, bir ağza sahip değil tırtıl halindeyken yediği besinleri depo ediyor ve bu depo eridiği zaman ömrünü tamamlamış oluyor bu süre de takriben bir hafta oluyor.