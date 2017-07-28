Atlasglobal'in pilotu kokpit camı hasar görünce uçağı böyle indirdi

Kaptan pilot Oleksandr Akopov, "4000 feet'de seyrederken bizim de uçağımızın burun kısmı ve kokpit camları hasarlandı. Bu sebeple iniş yapma kararı aldık. İniş esnasında yan camdan pisti görmek için uçağı yan yatırdık. Bilinçli yapılan bu hareket sonrası iyi bir koordinasyonla piste güvenli iniş yaptık" dedi.