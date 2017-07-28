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  3. 28 Temmuz 2017 17:02

Atlasglobal'in pilotu kokpit camı hasar görünce uçağı böyle indirdi

Atlasglobal Hava Yolları'nın Ukraynalı kaptan pilotu hasar gören kokpit camı yüzünden uçağı nasıl indirdiğini yazılı bir açıklama ile anlattı.

Atlasglobal'in pilotu kokpit camı hasar görünce uçağı böyle indirdi

Dün akşam meydana gelen afet gibi yağış esnasında dolu nedeniyle İstanbul-Ercan seferini yapan Atlasglobal Hava Yolları'nın uçağının burnu ve kokpit camı hasar görmüştü. Uçağın AtatürkHavalimanı'na inişi kameralara takılırken uçağın yan yatarak inmesi dikkat çekmişti. Atlasglobal Hava Yolları'nın Ukraynalı kaptan pilotu hasar gören kokpit camı yüzünden uçağı nasıl indirdiğini yazılı bir açıklama ile anlattı.

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Atlasglobal'in pilotu kokpit camı hasar görünce uçağı böyle indirdi

Kaptan pilot Oleksandr Akopov, "4000 feet'de seyrederken bizim de uçağımızın burun kısmı ve kokpit camları hasarlandı. Bu sebeple iniş yapma kararı aldık. İniş esnasında yan camdan pisti görmek için uçağı yan yatırdık. Bilinçli yapılan bu hareket sonrası iyi bir koordinasyonla piste güvenli iniş yaptık" dedi.

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Atlasglobal'in pilotu kokpit camı hasar görünce uçağı böyle indirdi

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Atlasglobal'in pilotu kokpit camı hasar görünce uçağı böyle indirdi

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