Atlı polisler plaja indi!

İzmir İl Emniyet Müdürü Dr. Hüseyin Aşkın'ın talimatı ve İlçe Emniyet Müdürü Gürcan Alev'in koordinesiyle 'tam kapanma' süresince ilçede görev yapacak İzmir Atlı Polis Eğitim Merkezi'nden 'Enzo' ve 'Toprak' isimli atlar ile Çevik Kuvvet bünyesindeki 'Bafi' ve 'Hektor' isimli özel eğitimli asayiş köpeklerinin yaz sezonunda da Çeşme'de görevlerine devam edeceği bildirildi.