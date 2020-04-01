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  3. 01 Nisan 2020 10:40

ATM önlerine polis bariyeriyle sosyal mesafe

Elazığ'da, koronavirüs tedbirleri kapsamında, bankalara ait ATM'ler önüne, sosyal mesafenin korunması amacıyla polis bariyerleri yerleştirildi.

ATM önlerine polis bariyeriyle sosyal mesafe

Elazığ'da koronavirüs salgınına karşı 'Pandemi Kurulu' tarafından alınan kararlar tek tek uygulanıyor. 

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ATM önlerine polis bariyeriyle sosyal mesafe

Vatandaşların oluşturduğu yerlerin kapatılmasının ardından en çok kalabalık yaşanan ATM'ler önünde de tedbirler alındı. 

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ATM önlerine polis bariyeriyle sosyal mesafe

İl Emniyet Müdürlüğü'nce, başta Hürriyet Caddesi'nde bulunan banka şubelerindeki ATM önlerine, 1 metre aralıklarla polis bariyerleri yerleştirildi. 

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ATM önlerine polis bariyeriyle sosyal mesafe

Böylelikle ATM'ler önünde sosyal mesafenin korunması sağlanacak.

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