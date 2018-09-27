ATM'den para çekerken vuruldu !

Alnına ve göğsüne isabet eden kurşunlarla ağır yaralanan Gür, olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Bafra’da özel bir hastaneye kaldırıldı. Otomobilde bulunan Gür'ün yengesi Döndü Sarı, gözlerinin önünde meydana gelen olay sonrası sinir krizleri geçirdi. Sinir krizi geçiren kadın, Bafra Devlet Hastanesine kaldırıldı.