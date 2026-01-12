ATM'den para çekme ve yatırma limitleri güncellendi

  1. Anasayfa
Bankalar, müşterilerinin nakit ihtiyaçlarını karşılamak ve şubelerdeki yoğunluğu azaltmak amacıyla ATM limitlerinde güncellemeye gitti.

Bankalar yeni yıl itibariyle ATM'den para çekme ve yatırma limitlerini güncelledi. Özellikle enflasyonist ortamda nakit kullanım ihtiyacının artmasıyla birlikte birçok banka, hem kartlı hem de QR kodla para çekme limitlerini yukarı yönlü revize etti.

İşte bankaların ATM'den para çekme ve yatırma limitleri:

Akbank

Para çekme limiti: 10.000 TL
QR ile para çekme limiti: 5.000 TL
Para yatırma limiti: 25.000 TL

Aktif Bank

Para çekme limiti: 10.000 TL
QR ile para çekme limiti: 20.000 TL

Albaraka Türk

Para çekme limiti: 5.000 TL
QR ile para çekme limiti: 15.000 TL
Para yatırma limiti: 50.000 TL

Alternatif Bank

Para çekme limiti: 20.000 TL
Para yatırma limiti: 50.000 TL 

Anadolubank

Para çekme limiti: 10.000 TL
QR ile para çekme limiti: 20.000 TL

Burgan Bank

Para çekme limiti: 10.000 TL
QR ile para çekme limiti: 50.000 TL

DenizBank

Para çekme limiti: 10.000 TL
QR ile para çekme limiti: 5.000 TL
Para yatırma limiti: 74.750 TL

Enpara

Para çekme limiti: 50.000 TL
QR ile para çekme limiti: 10.000 TL
Para yatırma limiti: 185.000 TL

Fibabanka

Para çekme limiti: 15.000 TL
QR ile para çekme limiti: 10.000 TL
Para yatırma limiti: 100.000 TL

