ATM'den para çekme ve yatırma limitleri güncellendi
Bankalar, müşterilerinin nakit ihtiyaçlarını karşılamak ve şubelerdeki yoğunluğu azaltmak amacıyla ATM limitlerinde güncellemeye gitti.
Bankalar yeni yıl itibariyle ATM'den para çekme ve yatırma limitlerini güncelledi. Özellikle enflasyonist ortamda nakit kullanım ihtiyacının artmasıyla birlikte birçok banka, hem kartlı hem de QR kodla para çekme limitlerini yukarı yönlü revize etti.
İşte bankaların ATM'den para çekme ve yatırma limitleri:
Akbank
Para çekme limiti: 10.000 TL
QR ile para çekme limiti: 5.000 TL
Para yatırma limiti: 25.000 TL
Aktif Bank
Para çekme limiti: 10.000 TL
QR ile para çekme limiti: 20.000 TL
Albaraka Türk
Para çekme limiti: 5.000 TL
QR ile para çekme limiti: 15.000 TL
Para yatırma limiti: 50.000 TL
Alternatif Bank
Para çekme limiti: 20.000 TL
Para yatırma limiti: 50.000 TL
Anadolubank
Para çekme limiti: 10.000 TL
QR ile para çekme limiti: 20.000 TL
Burgan Bank
Para çekme limiti: 10.000 TL
QR ile para çekme limiti: 50.000 TL
DenizBank
Para çekme limiti: 10.000 TL
QR ile para çekme limiti: 5.000 TL
Para yatırma limiti: 74.750 TL
Enpara
Para çekme limiti: 50.000 TL
QR ile para çekme limiti: 10.000 TL
Para yatırma limiti: 185.000 TL
Fibabanka
Para çekme limiti: 15.000 TL
QR ile para çekme limiti: 10.000 TL
Para yatırma limiti: 100.000 TL