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  4. ATM'lerde yeni dönem başladı: Masrafsız, komisyonsuz para çekilebilecek

ATM'lerde yeni dönem başladı: Masrafsız, komisyonsuz para çekilebilecek

7 kamu bankasının ATM'leri "TAM” platformunda birleşecek yeni bir projeye imza attı.

ATM'lerde yeni dönem başladı: Masrafsız, komisyonsuz para çekilebilecek - Resim: 1

Ziraat Bankası, VakıfBank, Halkbank, Ziraat Katılım, Vakıf Katılım, Emlak Katılım ve PTT ATM’leri “TAM” adı altında birleşti. TAM platformu, 81 ildeki 5 bin 600 yeni ATM'yi devreye aldı. ATM sayısının 19 bine ulaşması hedefleniyor.

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ATM'lerde yeni dönem başladı: Masrafsız, komisyonsuz para çekilebilecek - Resim: 2

DİĞER BANKACILIK İŞLEMLERİ DE YAPILABİLECEK

TAM ATM’lerinde para çekme, para yatırma, bakiye sorgulamanın yanı sıra diğer bankacılık işlemleri de yapılabilecek.

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ATM'lerde yeni dönem başladı: Masrafsız, komisyonsuz para çekilebilecek - Resim: 3

MASRAFSIZ, KOMİSYONSUZ

TAM projesiyle üyeler masrafsız ve komisyonsuz işlem yapabilecek.

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ATM'lerde yeni dönem başladı: Masrafsız, komisyonsuz para çekilebilecek - Resim: 4

TAM platformu, üye bankaların müşterilerine daha hızlı ve avantajlı hizmet sunabilmek adına, bankacılık işlemlerinin tek noktadan ve kolay bir şekilde yapılmasına imkan sunacak.

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