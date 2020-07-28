ATV Müge Anlı'da canlı yayında sinir krizi geçirdi

ATV Müge Anlı’daki Şiar Kılıç olayı son günlerin en çok konuşulan konusu olurken ortaya atılan iddialar kan dondurdu. Anne Gülizar Amanet ve birlikte yaşadığı Hami Kıcı'nın çocuğu dövdükleri, çeşitli işkenceler uyguladıkları ve öldürdükten sonra yangını bilerek çıkardıkları iddiaları canlı yayına taşındı. Şiar Kılıç’ın annesi Gülizar Emanet hakkında akıl almaz iddialar sosyal medyaya da damga vurdu. Bugün savcı ve polis yanan evde inceleme başlatırken anne Gülizar canlı yayında sinir krizine girdi ve yayını terk etti.