ATV'lerle caretta caretta yavrularını ezdiler!

Akyol ve gönüllülerin sahile girmemeleri yönünde uyardığı 2 şüpheli, aldırış etmedi. Şüphelilerden biri ATV'yi Feuchtinger'in üzerine sürdü ve diğer şüpheliyle birlikte olay yerinden hızla uzaklaştı. Bacağından ve kolundan yaralanan Stefan Feuchtinger, hastaneye götürülüp tedaviye alınırken, durum jandarmaya da bildirildi. Jandarma, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.