ATV'lerle caretta caretta yavrularını ezdiler!
Antalya'da yasağa rağmen gece ATV araçlarıyla sahile giren iki kişi, caretta caretta yuvalarını ezdi. Onları durdurmak isteyen Avusturyalı Stefan Feuchtinger'in üzerine ATV sürüp yaraladıktan sonra kaçan 2 şüpheli aranıyor. Yuvalardan çıkıp denizle buluşmaya çalışan 16 yavrunun ezilerek öldüğü belirlendi.
Antalya'nın Manavgat ilçesi Sorgun Mahallesi'ndeki Mendirek bölgesi sahiline, yasak olmasına rağmen dün saat 23.00 sıralarında ATV araçlarıyla gelen 2 kişi caretta caretta yuvalama sahasına girdi.
Bölgedeki yuvaları koruyan Deniz Kaplumbağaları Akdeniz Fokları Kum Zambakları Koruma ve Yaşatma Derneği (DEKAFOK) Başkanı Seher Akyol ile gönüllüler Avusturyalı Stefan Feuchtinger ve kız arkadaşı İspanyol Gloria Giraldo, durumu fark edip ATV'deki 2 kişiyi durdurmak istedi.
Akyol ve gönüllülerin sahile girmemeleri yönünde uyardığı 2 şüpheli, aldırış etmedi. Şüphelilerden biri ATV'yi Feuchtinger'in üzerine sürdü ve diğer şüpheliyle birlikte olay yerinden hızla uzaklaştı. Bacağından ve kolundan yaralanan Stefan Feuchtinger, hastaneye götürülüp tedaviye alınırken, durum jandarmaya da bildirildi. Jandarma, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.
ATV'leri durdurup sahilden çıkmalarını istediklerini anlatan Akyol, "Hiçbir cevap vermeden yanımdaki gönüllünün üzerinden geçti ATV'siyle, sonra biz de hemen jandarmaya haber verdik, ambulansa haber verdik çünkü gönüllümüzün ayağında sıkıntı vardı, yürüyemiyordu" diye konuştu.