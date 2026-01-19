''Ava gidiyorum'' diyerek evden çıktı, cansız bedeni bulundu

KAYMAKAM: 10 KİLOMETRELİK ALANDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR

Çalışmaları yerinde takip eden Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal, yetkililerden bilgi aldı. Çengelli köyü Sindelli Mahallesi’nde açıklama yapan Köksal, “Mustafa U. dün saat 16.00’da ailesinin yanından ayrılmış, saat 18.00 civarında bu bölgede görülmüş. İhbarın tarafımıza ulaşmasının ardından devletimizin tüm imkanlarıyla jandarma, AFAD, emniyet, UMKE, sağlık birimleri, gönüllü vatandaşlarımız ve Alaplı Belediyesi itfaiyesi ile sabaha kadar arama çalışmalarımız devam etti. Bugün de zorlu hava koşullarına rağmen gerek havadan gerek karadan, arama kurtarma köpekleri ve termal kamera desteğiyle yaklaşık 10 kilometrelik alanda çalışmalar sürüyor. Ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İnşallah vatandaşımızı sağ salim bulacağız” dedi.