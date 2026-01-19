''Ava gidiyorum'' diyerek evden çıktı, cansız bedeni bulundu
Zonguldak'ın Alaplı ilçesinde ''Ava gidiyorum'' diyerek evinden çıkan ve iki gündür kayıp olarak aranan güvenlik görevlisi Mustafa U.'nun cansız bedenine ulaşıldı. Av tüfeğiyle vurulup, ağaca yaslanmış halde bulunan Mustafa U.'nun intihar mı ettiği ya da cinayete mi kurban gittiği otopsi sonrası netlik kazanacak.
Alaplı ilçesi Çengelli köyünde oturan Mustafa U. (31), dün saat 16.00 sıralarında ‘ava gidiyorum’ diyerek evinden çıktı. U.’ın Bir daha kendisinden haber alamayan ailesi, durumu jandarmaya bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen jandarma ekipleri, köy halkının da desteğiyle köy çevresi ve Mustafa U.’ın en son görüldüğü Sindelli Mahallesi civarındaki ormanda geniş çaplı arama çalışması başlattı. Çalışmalara jandarma, AFAD, polis, UMKE, sağlık ekipleri, gönüllüler ile Alaplı Belediyesi itfaiye ekipleri de katıldı. Aralıksız devam eden arama çalışmalarında 2’nci güne girildi. Arama çalışmaları köyün kırsalında termal kameralar da kullanılarak sürüyor.
KAYMAKAM: 10 KİLOMETRELİK ALANDA ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Çalışmaları yerinde takip eden Alaplı Kaymakamı Selçuk Köksal, yetkililerden bilgi aldı. Çengelli köyü Sindelli Mahallesi’nde açıklama yapan Köksal, “Mustafa U. dün saat 16.00’da ailesinin yanından ayrılmış, saat 18.00 civarında bu bölgede görülmüş. İhbarın tarafımıza ulaşmasının ardından devletimizin tüm imkanlarıyla jandarma, AFAD, emniyet, UMKE, sağlık birimleri, gönüllü vatandaşlarımız ve Alaplı Belediyesi itfaiyesi ile sabaha kadar arama çalışmalarımız devam etti. Bugün de zorlu hava koşullarına rağmen gerek havadan gerek karadan, arama kurtarma köpekleri ve termal kamera desteğiyle yaklaşık 10 kilometrelik alanda çalışmalar sürüyor. Ailesine geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. İnşallah vatandaşımızı sağ salim bulacağız” dedi.
VALİ HACIBEKTAŞOĞLU: SAĞ SALİM ULAŞMAYI ÜMİT EDİYORUZ
Bölgeye giden Zonguldak Valisi Osman Hacıbektaşoğlu, kaybolan Mustafa U.’nun ailesiyle görüştü. Ardıdan açıklama yapan Vali Hacıbektaşoğlu, “Eldeki bilgilere göre arkadaşlarıyla gittikleri av güzergahları, gidebilecekleri yerler, 10 kilometreye kadar aranan yerler var. Bütün ekipler sahada. Bütün ihtimaller değerlendiriliyor. Epey bir vakit geçti. İnşallah bir yere sığındıysa, sığınabildiyse sağ salim ulaşmayı ümit ediyoruz. Bütün ekiplerimiz çalışıyor. Kar yağışı devam ediyor. İnsansız hava aracı talep ettik. Onun dışında termal dronlarımız yine sahada arkadaşlarımızın teknik kabiliyetlerini kullanabiliyorlar” dedi.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
İki gündür ekiplerin aradığı güvenlik görevlisi Mustafa U.’nun Soğuksu mevkisinde av tüfeğiyle vurulup, bir ağaca yaslanmış halde cansız bedeni bulundu. U.’nun cansız bedeni yapılan incelemenin ardından morga kaldırıldı. Ekipler, U.’nun av tüfeği ile kendini vurduğu ihtimali üzerinde duruyor. U.'nun intihar mı ettiği ya da cinayete mi kurban gittiği yapılacak otopsinin ardından kesinlik kazanacak.
Ekiplerin olayla ilgili soruşturması sürüyor.(DHA)