Avcılar'daki yer kayması AFAD'ı harekete geçirdi

"Arazi etütleri, aletsel gözlemler, mühendislik jeolojisi çalışmaları ve sayısal analizler ile desteklenen bu çalışmalar neticesinde saha afete maruz bölge olarak tanımlanmıştır. Kütle hareketlerinden olumsuz etkilenerek ağır hasar gören yapılar yıkılmış ve bölge yerleşime kapanmıştır. Bu aşamada, halihazırda devam etmekte olduğu tespit edilen kütle hareketlerinin etki alanını genişleterek afete maruz bölgenin kuzey sınırlarından ileriye doğru (Tesisler Yolu Caddesi, Işık Sokak, Şahin Caddesi, Badem Sokak ve Fevzi Çakmak Caddesi ile tarif edilen sınırın kuzeyine doğru) ilerlemesinin engellenmesi maksadıyla bir koruma yapısı (kazıklı tutucu yapı) inşa edilmesi planlanmıştır"