Avladığı sincabın beynini yedi, sonu oldu !

Hasta adam, dejeneratif bir beyin bozukluğu (Creutzfeldt-Jakob hastalığı) tanısı aldı. Uzmanlar, bunun deli dana hastalığından kaynaklandığını söyledi. Ancak, doktorlar kısa süre sonra adamın ölümüne neden olan şeyin kontamine olmuş etten kaynaklanmadığını anladı.

