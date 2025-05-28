AVM önünde kadınların saçsaça başbaşa kavgasında kıyamet koptu
Mersin'de bulunan bir AVM önünde, kadınlardan oluşan iki grubun tekme tokat kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.
Kaynak: İHA
Olay, Mersin'in merkez Yenişehir ilçesi Güvenevler Mahallesi'nde bulunan Forum AVM'nin bahçesinde meydana geldi.
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Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle kadınlar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.
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Kavgada 2 kadın yere düştü, o sırada 3 kadın ise tekme ve yumruklarla saldırmaya devam etti.
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Güvenlik görevlileri ile polis kavgayı güçlükle ayırdı. Kavga anı ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.
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