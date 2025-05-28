  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. AVM önünde kadınların saçsaça başbaşa kavgasında kıyamet koptu!

AVM önünde kadınların saçsaça başbaşa kavgasında kıyamet koptu

Mersin'de bulunan bir AVM önünde, kadınlardan oluşan iki grubun tekme tokat kavgası cep telefonu kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
AVM önünde kadınların saçsaça başbaşa kavgasında kıyamet koptu - Resim: 1

Olay, Mersin'in merkez Yenişehir ilçesi Güvenevler Mahallesi'nde bulunan Forum AVM'nin bahçesinde meydana geldi.

1 / 5
AVM önünde kadınların saçsaça başbaşa kavgasında kıyamet koptu - Resim: 2

Alınan bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle kadınlar arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

2 / 5
AVM önünde kadınların saçsaça başbaşa kavgasında kıyamet koptu - Resim: 3

Kavgada 2 kadın yere düştü, o sırada 3 kadın ise tekme ve yumruklarla saldırmaya devam etti.

3 / 5
AVM önünde kadınların saçsaça başbaşa kavgasında kıyamet koptu - Resim: 4

Güvenlik görevlileri ile polis kavgayı güçlükle ayırdı. Kavga anı ise cep telefonu kamerasıyla saniye saniye görüntülendi.

4 / 5