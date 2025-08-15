AVM otoparkında yangın: 8 araç alevlere teslim oldu
Bursa'da bir alışveriş merkezinin otoparkında çıkan yangında 8 araç zarar gördü.
Kaynak: DHA
Osmangazi ilçesindeki bir alışveriş merkezinin açık otoparkında saat 16.00 sıralarında yangın çıktı.
Araçların yandığını gören 112 Çağrı Merkezi'ne haber verdi. İhbar üzerine bölgeye itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
İtfaiye ekiplerinin 20 dakikalık müdahalesiyle yangın söndürüldü.
Yangında, 7 otomobil kullanılamaz hale gelirken 1 araç ise hafif zarar gördü.
