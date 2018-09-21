AVM yöneticisi, İstanbul'u terk edip bu işe girdi

Uzun süre ticaret yaptıktan sonra çeşitli AVM'lerde yönetici olarak çalıştığını ancak İstanbul'un kalabalığının insanı strese soktuğunu, aileyle yeterince ilgilenmeye bile imkan vermediğini dile getiren Soydemir, 2 yıl önce bir arkadaşının da tavsiyesiyle çiftlik kurmaya karar verdiğini belirtti.



