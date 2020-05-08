  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 08 Mayıs 2020 00:29

AVM'lerdeki mağazalarda hareketlilik

AVM'lerin 11 Mayıs'ta faaliyete başlayacağının açıklanmasının ardından mağazalarda çalışmalar hızlandı. Antalya'daki bir AVM'de yer alan mağazadaki koronavirüs önlemleri ise göze çarptı.

AVM'lerdeki mağazalarda hareketlilik

AVM içerisinde 'temassız mağazacılık' konseptiyle hizmet vermeye başlayan bir mağazaya girişin tek noktadan yapıldığı, buradaki güvenlik görevlisinin müşterilerin ateşini ölçtüğü, mağaza içerisindeki panolarda, tavanda ve yerde sosyal mesafe kuralına uyulmasına ilişkin uyarılar yer aldığı görüldü. 

1/ 5
AVM'lerdeki mağazalarda hareketlilik

Deneme kabinlerinde 'dezenfekte edilmiş kabinler' yazılı uyarılar bulunurken, mağaza personeli de kişisel hijyen önlemlerini aldı. 

2/ 5
AVM'lerdeki mağazalarda hareketlilik

Mağaza içerisinde yoğunluk görülmezken, içerdeki herkesin maske takması dikkati çekti.

3/ 5
AVM'lerdeki mağazalarda hareketlilik

4/ 5
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM