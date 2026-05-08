AVM'de mağaza açılışı izdihama dönüştü: Birbirlerini ezdiler!
Adıyaman’da bir alışveriş merkezinde yeni açılan mağazanın indirim duyurusu ortalığı karıştırdı. Sabahın ilk ışıklarıyla AVM önüne akın eden binlerce kişi, kepenklerin açılmasıyla içeri girmek için birbirini ezdi.
Kaynak: İHA
Adıyaman’da bir alışveriş merkezinde gerçekleşen mağaza açılışı, beklenen indirimli fiyatlar nedeniyle büyük bir izdihama dönüştü. Günler öncesinden yapılan kampanya duyurularını takip eden yüzlerce vatandaş, mağazanın açılış saatinden çok önce AVM önünde uzun kuyruklar oluşturdu.
Mağaza görevlilerinin kepenkleri kaldırmasıyla birlikte dışarıda bekleyen kalabalık bir anda içeriye girmeye çalıştı. Dar alanda yüzlerce insanın aynı anda hareket etmesi sonucu yaşanan arbedede bazı vatandaşlar ezilme tehlikesi geçirirken, bazıları ise havasızlıktan fenalık geçirdi. Baygınlık geçiren vatandaşlara sağlık ekiplerince müdahale edildi. Yaşanan izdiham sonrası vatandaşlar polis ekiplerinin kontrolü eşliğinde içeriye alınmaya başlandı.
