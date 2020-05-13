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  3. 13 Mayıs 2020 00:56

AVM'de maske takmayan müşteri güvenliğin kolunu kırdı

Koronavirüs salgının merkez üssü haline geldiği ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 10 Nisan itibariyle marketlerde maske takılması zorunlu hale getirildi.

AVM'de maske takmayan müşteri güvenliğin kolunu kırdı

Koronavirüs salgının merkez üssü haline geldiği ABD'nin Kaliforniya eyaletinde 10 Nisan itibariyle marketlerde maske takılması zorunlu hale getirildi.

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AVM'de maske takmayan müşteri güvenliğin kolunu kırdı

Kaliforniya eyaletine bağlı olan Los Angeles'ta, bir markette alışveriş yapan Paul (29) ve Phillip (31) Hamilton adındaki erkek kardeşlerden biri, maske takmadığı için kendisini uyaran güvenlik görevlisine saldırdı.

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AVM'de maske takmayan müşteri güvenliğin kolunu kırdı

GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN KOLUNU KIRDI İki kardeş ve güvenlik görevlileri arasında başlayan kavgada bir güvenlik görevlisinin kolu kırıldı. Los Angeles Polis Departmanı (LAPD) sözcüsü Drake Madison, "Çıkışa yaklaştıklarında, şüphelilerden biri aniden ve provokasyon olmadan mağaza çalışanı yumrukladı ve yere düşmesine neden oldu" açıklamasını yaptı.

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AVM'de maske takmayan müşteri güvenliğin kolunu kırdı

Gözaltına alınan kardeşler, daha sonra serbest bırakıldı.

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