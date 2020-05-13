AVM'de maske takmayan müşteri güvenliğin kolunu kırdı

GÜVENLİK GÖREVLİSİNİN KOLUNU KIRDI İki kardeş ve güvenlik görevlileri arasında başlayan kavgada bir güvenlik görevlisinin kolu kırıldı. Los Angeles Polis Departmanı (LAPD) sözcüsü Drake Madison, "Çıkışa yaklaştıklarında, şüphelilerden biri aniden ve provokasyon olmadan mağaza çalışanı yumrukladı ve yere düşmesine neden oldu" açıklamasını yaptı.