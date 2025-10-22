AVM'de milyonluk soygun: Gece içeri girip ne buldularsa götürdüler!
İstanbul Başakşehir'deki bir alışveriş merkezindeki kuyumcu, gece saatlerinde soyuldu. Camı kırarak içeri giren 6 kişi, 4 dakika içinde altınları çalarak kayıplara karıştı. Film gibi soygun güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, Kayabaşı Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerde alışveriş merkezine gelen maskeli 6 kişil, dış cephenin camını kırarak içeri girdi. Şüphelilerden 2'si dışarıda gözcülük yaparken, 4 kişi bir kuyumcuya girip kısa sürede vitrindeki altınları çaldı.
Yaklaşık 4 dakika içinde kuyumcudaki tüm ziynet eşyalarını toplayan hırsızlar, geldikleri araçla hızla olay yerinden kaçtı. Güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı.
Görüntülerde maskeli şahısların camı kırarak içeri girdikleri, ellerindeki çantalara altınları doldurup hızla dışarı çıktıkları anlar yer aldı.
Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.