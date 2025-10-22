  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. AVM'de milyonluk soygun: Gece içeri girip ne buldularsa götürdüler!

AVM'de milyonluk soygun: Gece içeri girip ne buldularsa götürdüler!

İstanbul Başakşehir'deki bir alışveriş merkezindeki kuyumcu, gece saatlerinde soyuldu. Camı kırarak içeri giren 6 kişi, 4 dakika içinde altınları çalarak kayıplara karıştı. Film gibi soygun güvenlik kamerasına yansıdı.

Kaynak: İHA
AVM'de milyonluk soygun: Gece içeri girip ne buldularsa götürdüler! - Resim: 1

Olay, Kayabaşı Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerde alışveriş merkezine gelen maskeli 6 kişil, dış cephenin camını kırarak içeri girdi. Şüphelilerden 2'si dışarıda gözcülük yaparken, 4 kişi bir kuyumcuya girip kısa sürede vitrindeki altınları çaldı. 

1 / 5
AVM'de milyonluk soygun: Gece içeri girip ne buldularsa götürdüler! - Resim: 2

Yaklaşık 4 dakika içinde kuyumcudaki tüm ziynet eşyalarını toplayan hırsızlar, geldikleri araçla hızla olay yerinden kaçtı. Güvenlik görevlilerinin ihbarı üzerine olay yerine gelen Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, güvenlik kameralarını incelemeye aldı.

2 / 5
AVM'de milyonluk soygun: Gece içeri girip ne buldularsa götürdüler! - Resim: 3

Görüntülerde maskeli şahısların camı kırarak içeri girdikleri, ellerindeki çantalara altınları doldurup hızla dışarı çıktıkları anlar yer aldı.

3 / 5
AVM'de milyonluk soygun: Gece içeri girip ne buldularsa götürdüler! - Resim: 4

Polis ekipleri olayla ilgili geniş çaplı inceleme başlatırken, kaçan şüphelilerin yakalanması için çalışmalar sürüyor.

4 / 5