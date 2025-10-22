AVM'de milyonluk soygun: Gece içeri girip ne buldularsa götürdüler!

Olay, Kayabaşı Mahallesi'ndeki bir alışveriş merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, gece geç saatlerde alışveriş merkezine gelen maskeli 6 kişil, dış cephenin camını kırarak içeri girdi. Şüphelilerden 2'si dışarıda gözcülük yaparken, 4 kişi bir kuyumcuya girip kısa sürede vitrindeki altınları çaldı.