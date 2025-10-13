AVM'de şoke eden görüntüler: Sandalyeler havada uçuştu!
Ankara'nın Etimesgut ilçesinde bir alışveriş merkezinde ''yan bakma'' nedeniyle çıkan kavgada sandalyeler havada uçuştu. AVM'yi savaş alanına çeviren kavga, kameraya yansıdı.
Olay, dün akşam saatlerinde Etimesgut ilçesindeki bir AVM'de meydana geldi. AVM'nin yemek katında oturan iki grup arasında 'ne bakıyorsun' sözleriyle çıkan tartışma, kavgaya dönüştü. Taraflar birbirine sandalyeleri fırlattı.
İhbar üzerine olay yerine gelen polis, tarafları ayırarak bölgeden uzaklaştırdı. Kavga, cep telefonuyla kayda alındı. (DHA)
