AVM'de yangın sistemi paniği! Fıskiyeler patladı, her yeri su bastı
Bursa'nın Osmangazi ilçesindeki Anatolium Alışveriş Merkezi'nde yangın fıskiyeleri aniden devreye girince ortalık göle döndü. Müşterilerin büyük panik yaşadığı ve mağazalarda maddi hasarın oluştuğu su baskını sonrası tahliye ve temizlik çalışmaları başlatıldı.
Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bulunan ve her gün binlerce kişiyi ağırlayan Anatolium Alışveriş Merkezi'nde (AVM) yaşanan teknik bir arıza, hem ziyaretçilere hem de mağaza sahiplerine zor anlar yaşattı. AVM'nin tavanında bulunan yangın söndürme fıskiyeleri henüz bilinmeyen bir sebeple aniden devreye girince, kapalı alan kısa sürede adeta göle döndü. Olay anında içeride alışveriş yapan vatandaşlar büyük bir şaşkınlık ve panik yaşarken, suların hızla yayılmasıyla bazı işletmelerde ciddi maddi hasar meydana geldi.
Görünmez kaza sonrası saniyeler içinde sular altında kalan alışveriş merkezinde yetkililer hızla harekete geçti. Fıskiyelerin patlamasının ardından AVM güvenlik görevlileri, olası bir tehlikeye karşı bölgedeki vatandaşları güvenli alanlara ve çıkış kapılarına yönlendirdi. Tazyikli suyun doğrudan mağazaların içerisine ve koridorlara dolması nedeniyle bazı dükkanlardaki ürünler zarar gördü. Suların kesilmesinin ardından temizlik ekipleri devasa su birikintisini tahliye etmek için yoğun bir çalışma başlattı. Aynı zamanda fıskiyelerin neden durduk yere çalıştığını belirlemek amacıyla teknik inceleme başlatıldı. Olay sırasında yaşanan panik anları ve AVM'nin sular altındaki hali, çevredeki vatandaşların cep telefonu kameralarına saniye saniye yansıdı.