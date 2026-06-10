AVM'de yangın sistemi paniği! Fıskiyeler patladı, her yeri su bastı

Bursa'nın merkez Osmangazi ilçesinde bulunan ve her gün binlerce kişiyi ağırlayan Anatolium Alışveriş Merkezi'nde (AVM) yaşanan teknik bir arıza, hem ziyaretçilere hem de mağaza sahiplerine zor anlar yaşattı. AVM'nin tavanında bulunan yangın söndürme fıskiyeleri henüz bilinmeyen bir sebeple aniden devreye girince, kapalı alan kısa sürede adeta göle döndü. Olay anında içeride alışveriş yapan vatandaşlar büyük bir şaşkınlık ve panik yaşarken, suların hızla yayılmasıyla bazı işletmelerde ciddi maddi hasar meydana geldi.