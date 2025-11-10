AVM'deki mağazaları tek tek böyle soydular: 1 milyon TL'lik vurgun yapan AVM farelerine suçüstü

Edinilen bilgiye göre, Ataşehir’deki alışveriş merkezlerinde peş peşe yaşanan hırsızlık olayları üzerine Güven Timleri Şube Müdürlüğü C Bölge ekipleri kapsamlı bir çalışma başlattı. 88 saatlik kamera incelemesi ve 107 farklı güvenlik kamerasının analiz edilmesiyle son bir ayda yaşanan 5 hırsızlık olayının birbiriyle bağlantılı olduğu tespit edildi.