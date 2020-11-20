AVM'lerde yeni koronavirüs kararı: Bu hafta sonundan itibaren yasak
Koronavirüs Bilim Kurulu'nun aldığı tavsiye kararları üzerine, geçtiğimiz gün Başkan Recep Tayyip Erdoğan ülke genelinde uygulanmak üzere, alınan bir dizi tedbiri açıklamıştı. Bu tedbirlerden bir tanesi de yüzbinlerce vatandaşın gittiği AVM'lere geldi. Bu hafta sonu başlayacak olan koronavirüs kısıtlamalarından AVM'ler de etkilenecek.
Alışveriş merkezi (AVM) içindeki kafe, restoran ve lokantalar da İçişleri Bakanlığının yeni tip koronavirüs (COVID-19) genelgesi kapsamında, 10.00-20.00 saatlerinde sadece paket servis veya "gel-al" şeklinde hizmet verecek.
Genelge uyarınca AVM'ler, saat 20.00 itibarıyla kapanacağından bu iş yerleri de faaliyetlerini aynı saatte sonlandıracak. Yeni tedbirler, cuma günü saat 20.00'den itibaren uygulanacak.
İçişleri Bakanlığının genelgesinde, salgının toplum sağlığı ve kamu düzeni açısından oluşturduğu riski yönetme, sosyal izolasyonu temin, fiziki mesafeyi koruma ve hastalığın yayılım hızını kontrol altında tutma amacıyla Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulunun önerileri ve Türkiye Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın talimatları doğrultusunda birçok tedbirin uygulamaya alındığı anımsatılmıştı.
Kovid-19'un yayılımı ve bulaşmasında son dönemlerde tüm ülkelerde artış yaşandığına, özellikle Avrupa kıtasında salgının seyrinde ciddi yükseliş görülmesi nedeniyle yeni tedbirlerin alındığına işaret edilen genelgede, Türkiye'de de kontrollü sosyal hayat döneminin temel prensipleri olan temizlik, maske ve mesafe kurallarının yanı sıra salgının seyri ve olası riskler göz önünde bulundurularak hayatın her alanına yönelik uyulması gereken kurallar ve önlemlerin belirlendiği vurgulanmıştı.