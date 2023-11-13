AVM'ye İsrail protestosu baskınına soruşturma
Kocaeli İzmit'te bir grup, İsrail'i protesto amacıyla Starbucks'ta oturan müşterilere tepki göstererek kahvelerini döktü. Söz konusu görüntüler sosyal medyada gündem olurken savcılık soruşturma başlattı.
Kaynak: DHA
İzmit ilçesinde Filistin bayraklarıyla ve sloganlarla İsrail’i protesto eden bir grup, daha sonra Sanayi Mahallesi Ömer Türkçakal Bulvarı üzerinde bulunan bir AVM’ye gitti. Burada bulunan bir kahve zincirini protesto eden grup, daha sonra masalarda oturanlara tepki gösterdi.
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İÇECEKLERİ YERE FIRTLATTILAR
Gruptan bir kişi, vatandaşların oturduğu masaya giderek içecekleri toplayıp çöpe attı. Bu sırada masada bulunan içeceğini kucağına alan bir vatandaşın kahvesi de aynı kişi tarafından elinden alınarak yere fırlatıldı.
Söz konusu görüntüler sosyal medyada gündem olurken savcılık soruşturma başlattı.
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Sosyal medyada paylaşılan görüntüler, tepkilere neden oldu.
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