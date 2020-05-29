Avrasya Araştırma şirketi açıkladı: Meclis'teki sandalye sayısı değişiyor!
Avrasya Araştırma'nın yaptığı ankette Ali Babacan'ın kurduğu DEVA ve Ahmet Davutoğlu'nun kurduğu Gelecek Partisi'nin oy oranları dikkat çekti.
Avrasya Araştırma Başkanı Kemal Özkiraz, son yapılan anketin sonuçlarını paylaştı.Araştırma 26 ide, 2 bin 460 kişi ile yapılırken, görüşmeler korona virüsü salgını nedeniyle telefonla gerçekleşti. Hata payı yüzde 2.2 olarak belirtildi.
Genel seçimlerde ittifaksız, her partinin tek başına seçime girmesi halinde AK Parti yüzde 34.49, CHP yüzde 30.65, İYİ Parti yüzde 10.25, HDP yüzde 10.37 oy alıyor. MHP yüzde 8.15 ile baraj kalıyor. DEVA Partisi yüzde 3.03, Gelecek Partisi ise yüzde 2.33 oy alabiliyor.
Anketten çıkan sonuçlara göre; AK Parti , MHP ve BBP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı yüzde 42.71 oy alırken; CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nden oluşan Millet İttifakı yüzde 40.65; DEVA Partisi ile Gelecek Partisi'nin oluşturduğu ittifak ise yüzde 5,44 oy alıyor. HDP'nin oy oranı ise yüzde 10,9.