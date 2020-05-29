Avrasya Araştırma şirketi açıkladı: Meclis'teki sandalye sayısı değişiyor!

Anketten çıkan sonuçlara göre; AK Parti , MHP ve BBP'nin oluşturduğu Cumhur İttifakı yüzde 42.71 oy alırken; CHP, İYİ Parti ve Saadet Partisi'nden oluşan Millet İttifakı yüzde 40.65; DEVA Partisi ile Gelecek Partisi'nin oluşturduğu ittifak ise yüzde 5,44 oy alıyor. HDP'nin oy oranı ise yüzde 10,9.

