Avrupa değil, Türkiye... Yüzlerce çiftçi ''hükümet istifa'' sloganlarıyla sokağa döküldü
Bursa'da eylem yapan domates üreticileri traktörleriyle Bursa-İzmir yolunu trafiğe kapatarak "hükümet istifa" sloganları attı.
Bursa'nın Karacabey Ovası'nda salçalık domatesleri ellerinde kalan üreticiler, Bursa-İzmir Karayolu'nda sorunlarını dile getirmek amacıyla eylem başlattı.
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Emeklerinin karşılığını alamadıklarını iddia eden domates üreticileri Bursa-İzmir yolunu trafiğe kapattı.
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Öfkeli çiftçilerden sık sık "hükümet istifa" sloganları yükseldi.
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