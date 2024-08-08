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  4. Avrupa değil, Türkiye... Yüzlerce çiftçi ''hükümet istifa'' sloganlarıyla sokağa döküldü

Avrupa değil, Türkiye... Yüzlerce çiftçi ''hükümet istifa'' sloganlarıyla sokağa döküldü

Bursa'da eylem yapan domates üreticileri traktörleriyle Bursa-İzmir yolunu trafiğe kapatarak "hükümet istifa" sloganları attı.

Avrupa değil, Türkiye... Yüzlerce çiftçi ''hükümet istifa'' sloganlarıyla sokağa döküldü - Resim: 1

Bursa'nın Karacabey Ovası'nda salçalık domatesleri ellerinde kalan üreticiler, Bursa-İzmir Karayolu'nda sorunlarını dile getirmek amacıyla eylem başlattı.

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Avrupa değil, Türkiye... Yüzlerce çiftçi ''hükümet istifa'' sloganlarıyla sokağa döküldü - Resim: 2

Emeklerinin karşılığını alamadıklarını iddia eden domates üreticileri Bursa-İzmir yolunu trafiğe kapattı.

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Avrupa değil, Türkiye... Yüzlerce çiftçi ''hükümet istifa'' sloganlarıyla sokağa döküldü - Resim: 3

Öfkeli çiftçilerden sık sık "hükümet istifa" sloganları yükseldi.

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Avrupa değil, Türkiye... Yüzlerce çiftçi ''hükümet istifa'' sloganlarıyla sokağa döküldü - Resim: 4
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