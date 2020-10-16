Avrupa felaketi yaşıyor! Her gün 5 bin ölüm
Avrupa'da koronavirüs vaka sayılarındaki rekor artış nedeniyle tedbirler sıkılaştırıldı. Her gün ortalama 5 bin kişinin hayatını kaybettiğini belirten DSÖ yetkilileri, tedbirlerin hafifletilmesi halinde ölüm oranlarının 4-5 kat artabileceğini söyledi.
Avrupa'da koronavirüste ikinci dalga kabusu her geçen gün büyümeye devam ediyor. Artan vaka sayılarıyla birlikte alarm veren ülkelerde hükümetler yeniden sıkı tedbirler almaya başladı.
ALMANYA
Almanya’daki Kovid-19 vaka sayılarını resmi olarak açıklama yetkisi bulunan Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 7 bin 334 arttığını bildirdi. Bu rakam, virüsün Almanya'da ortaya çıktığı günden itibaren "rekor bir rakam" olarak kayıtlara geçti.
ORDUDAN YARDIM İSTENDİ
Önceki gün 6 bin 638 olarak açıklanan vaka sayısı, salgının başından beri çıkılan en yüksek seviye olarak açıklanmıştı.
Son 24 saatte Kovid-19 nedeniyle 24 kişinin öldüğü ifade edilen açıklamada, Almanya genelinde vaka sayısının 348 bin 557'ye ve virüs nedeniyle ölenlerin sayısının ise 9 bin 734'e yükseldiği belirtildi. 655 kişinin Kovid-19 nedeniyle yoğun bakımda tedavi gördüğü, bunlardan 329'unun ise entübe durumunda olduğu ifade edildi.