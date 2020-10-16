Avrupa felaketi yaşıyor! Her gün 5 bin ölüm

ALMANYA

Almanya’daki Kovid-19 vaka sayılarını resmi olarak açıklama yetkisi bulunan Robert Koch Enstitüsü (RKI), ülkede Kovid-19 tespit edilen kişi sayısının son 24 saatte 7 bin 334 arttığını bildirdi. Bu rakam, virüsün Almanya'da ortaya çıktığı günden itibaren "rekor bir rakam" olarak kayıtlara geçti.