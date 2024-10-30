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Avrupa kabusu yaşıyor: Sel, fırtına birlikte vurdu; onlarca ölü ve yaralı var

İspanya’nın güneyinde ve doğusunda etkili olan selde 51 kişi hayatını kaybetti.

Kaynak: DHA / İHA
Avrupa kabusu yaşıyor: Sel, fırtına birlikte vurdu; onlarca ölü ve yaralı var - Resim: 1

İspanya’nın güneyinde ve doğusunda etkili olan şiddetli fırtınanın yol açtığı sel felaketinin bilançosu netleşiyor.

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Avrupa kabusu yaşıyor: Sel, fırtına birlikte vurdu; onlarca ölü ve yaralı var - Resim: 2

Valencia özerk bölge yönetiminden yapılan açıklamada, aralarında çocukların da bulunduğu 51 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

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Avrupa kabusu yaşıyor: Sel, fırtına birlikte vurdu; onlarca ölü ve yaralı var - Resim: 3

Evlerin, cadde ve sokakların sular altında kaldığı, araçların sürüklendiği bölgelerde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.

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Avrupa kabusu yaşıyor: Sel, fırtına birlikte vurdu; onlarca ölü ve yaralı var - Resim: 4

Valencia'ya bağlı Picanya'da sel nedeniyle gece saatlerinde bir köprü çöktü.

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