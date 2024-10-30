Avrupa kabusu yaşıyor: Sel, fırtına birlikte vurdu; onlarca ölü ve yaralı var
İspanya’nın güneyinde ve doğusunda etkili olan selde 51 kişi hayatını kaybetti.
Kaynak: DHA / İHA
İspanya’nın güneyinde ve doğusunda etkili olan şiddetli fırtınanın yol açtığı sel felaketinin bilançosu netleşiyor.
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Valencia özerk bölge yönetiminden yapılan açıklamada, aralarında çocukların da bulunduğu 51 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.
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Evlerin, cadde ve sokakların sular altında kaldığı, araçların sürüklendiği bölgelerde arama kurtarma çalışmalarının devam ettiği aktarıldı.
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Valencia'ya bağlı Picanya'da sel nedeniyle gece saatlerinde bir köprü çöktü.
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