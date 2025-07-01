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Avrupa kavruluyor! Kırmızı alarm verildi

Avrupa genelinde başta Fransa, Almanya, İspanya, Portekiz, İtalya ve Yunanistan olmak üzere bazı ülkeler sıcak hava dalgasının etkisi altında.

Kaynak: DHA
Avrupa kavruluyor! Kırmızı alarm verildi - Resim: 1

Fransa Meteoroloji Kurumu, aşırı sıcak hava dalgası nedeniyle aralarında başkent Paris’in de bulunduğu 16 bölgede kırmızı alarm, 68 bölgede ise turuncu alarm ilan edildiğini açıkladı. Ülkede sıcaklığın gün içinde 41 dereceye yükselebileceği bildirilirken, yaklaşık 1350 okulun 1 günlüğüne tamamen veya kısmen kapatıldığı kaydedildi.

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Avrupa kavruluyor! Kırmızı alarm verildi - Resim: 2

Almanya Meteoroloji Servisi, sıcak ve kuru hava koşullarının orman yangını tehlikesini artırdığını ve ülkenin bazı bölgelerinde hava sıcaklıklarının 40 dereceye ulaşacağını duyurdu. Ülkede bazı şehirlerde ise su kullanımına kısıtlamalar getirildiği belirtildi.

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Avrupa kavruluyor! Kırmızı alarm verildi - Resim: 3

İspanya'nın Sevilla kentinde gelecek üç gün boyunca sıcaklığının 40 derecenin üzerinde, perşembe sabahına kadar da gece sıcaklıklarının en az 25 derece olması beklendiği aktarıldı.

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Avrupa kavruluyor! Kırmızı alarm verildi - Resim: 4

Portekiz’de başkent Lizbon’un doğusundaki Mora’da sıcaklığın 46,6 dereceye ulaştığı, 18 bölgeden 7’sinin aşırı risk uyarısı altında olduğu duyuruldu.

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