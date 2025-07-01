Avrupa kavruluyor! Kırmızı alarm verildi

Almanya Meteoroloji Servisi, sıcak ve kuru hava koşullarının orman yangını tehlikesini artırdığını ve ülkenin bazı bölgelerinde hava sıcaklıklarının 40 dereceye ulaşacağını duyurdu. Ülkede bazı şehirlerde ise su kullanımına kısıtlamalar getirildiği belirtildi.