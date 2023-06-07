Avrupa Seks Şampiyonasında detaylar belli oldu: Böyle puan verilecek!
Seksin spor olarak kabul edildiği İsveç’te 8 Haziran’da düzenlenecek Avrupa Seks Olimpiyatları'nın detayları belli oldu.
Avrupa Seks Şampiyonası için hazırlanan resmi internet sitesinde “Pek çoğu için spor olarak seks zordur. Özellikle iş antrenman yapmak ve yarışmaya geldiğinde” ifadeleri yer aldı.
1 / 18
Sitede, 8 Haziran’da düzenlenecek şampiyonanın kuralları listelendi. Şampiyonanın her yarışında yarışmacıların puan alması için 16 kriter belirlendi. Marca'nın haberine göre işte seks olimpiyatlarının puan kriterleri:
2 / 18
1- Bir yarışmacının karşıdaki yarışmacıyı ne kadar hızlı baştan çıkardığına bakılacak. Baştan çıkarma süresine göre jüri, 5 ila 10 arası puan verecek.
3 / 18
2- Yarışmacılar karşısındaki kişinin vücudunun çeşitli bölgelerine belirlenen süreler boyunca masaj yapacak. Masajın başarısına göre jüri 5-10 arası puan verecek.
4 / 18