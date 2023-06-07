  1. Anasayfa
  2. Foto Galeriler
  3. Haber
  4. Avrupa Seks Şampiyonasında detaylar belli oldu: Böyle puan verilecek!

Avrupa Seks Şampiyonasında detaylar belli oldu: Böyle puan verilecek!

Seksin spor olarak kabul edildiği İsveç’te 8 Haziran’da düzenlenecek Avrupa Seks Olimpiyatları'nın detayları belli oldu.

Avrupa Seks Şampiyonasında detaylar belli oldu: Böyle puan verilecek! - Resim: 1

Avrupa Seks Şampiyonası için hazırlanan resmi internet sitesinde “Pek çoğu için spor olarak seks zordur. Özellikle iş antrenman yapmak ve yarışmaya geldiğinde” ifadeleri yer aldı.

1 / 18
Avrupa Seks Şampiyonasında detaylar belli oldu: Böyle puan verilecek! - Resim: 2

Sitede, 8 Haziran’da düzenlenecek şampiyonanın kuralları listelendi. Şampiyonanın her yarışında yarışmacıların puan alması için 16 kriter belirlendi. Marca'nın haberine göre işte seks olimpiyatlarının puan kriterleri:

2 / 18
Avrupa Seks Şampiyonasında detaylar belli oldu: Böyle puan verilecek! - Resim: 3

1- Bir yarışmacının karşıdaki yarışmacıyı ne kadar hızlı baştan çıkardığına bakılacak. Baştan çıkarma süresine göre jüri, 5 ila 10 arası puan verecek.

3 / 18
Avrupa Seks Şampiyonasında detaylar belli oldu: Böyle puan verilecek! - Resim: 4

2- Yarışmacılar karşısındaki kişinin vücudunun çeşitli bölgelerine belirlenen süreler boyunca masaj yapacak. Masajın başarısına göre jüri 5-10 arası puan verecek.

4 / 18