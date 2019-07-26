Avrupa sıcaktan kavruluyor

Avrupa, bu yaz ikinci kez sıcak hava dalgasının etkisine girerken, bazı ülkelerde bugüne kadarki en yüksek sıcaklıkların kayda geçebileceği belirtildi.



Kuzey Afrika'dan gelen sıcak hava dalgası, Avrupa'da Almanya, Belçika, Fransa ve İngiltere'de etkisini gösteriyor. Bu ülkelerde, geçen ay görülen aşırı sıcakların ardından, sıcak hava dalgasının bir kez daha hayatı olumsuz etkilemesi beklenirken, uzmanlar iklim değişikliğini sebep olarak gösteriyor.