Avrupa şokta ! İtalya'da büyük patlama
İtalya'nın Bologna kentinde bir otoyolda yaşanan kaza sonucu büyük bir patlama meydana geldi. İlk bilgilere göre 2 kişi hayatını kaybetti, en az 60 kişi de yaralandı. Yaralılardan 14'ten fazlasının durumlarının ağır olduğu açıklandı.
Bologna'nın Borgo Panigale mahallesinde otoyolda seyreden bir tanker, bir trafik kazasına karıştı.Yanıcı madde taşıdığı belirtilen tankerde büyük bir patlama yaşanırken alevler çevredeki araçlara da yayıldı.
Patlamanın etkisiyle otoyoldaki bir üst geçit kısmen çöktü ve yan yollardaki araçlar da hasar gördü. Kaza sonrası bölgeye itfaiye, ambulans ve polis ekipleri gönderildi, otoyol kısmen trafiğe kapatıldı. Patlamada 2 kişi öldü, en az 60 kişi yaralandı. Yaralılardan 14'ten fazlasının durumlarının ağır olduğu açıklandı.