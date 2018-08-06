  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 06 Ağustos 2018 18:39

Avrupa şokta ! İtalya'da büyük patlama

İtalya'nın Bologna kentinde bir otoyolda yaşanan kaza sonucu büyük bir patlama meydana geldi. İlk bilgilere göre 2 kişi hayatını kaybetti, en az 60 kişi de yaralandı. Yaralılardan 14'ten fazlasının durumlarının ağır olduğu açıklandı.

Avrupa şokta ! İtalya'da büyük patlama

1/ 8
Avrupa şokta ! İtalya'da büyük patlama

Bologna'nın Borgo Panigale mahallesinde otoyolda seyreden bir tanker, bir trafik kazasına karıştı.Yanıcı madde taşıdığı belirtilen tankerde büyük bir patlama yaşanırken alevler çevredeki araçlara da yayıldı.

2/ 8
Avrupa şokta ! İtalya'da büyük patlama

Patlamanın etkisiyle otoyoldaki bir üst geçit kısmen çöktü ve yan yollardaki araçlar da hasar gördü. Kaza sonrası bölgeye itfaiye, ambulans ve polis ekipleri gönderildi, otoyol kısmen trafiğe kapatıldı. Patlamada 2 kişi öldü, en az 60 kişi yaralandı. Yaralılardan 14'ten fazlasının durumlarının ağır olduğu açıklandı.

3/ 8
Avrupa şokta ! İtalya'da büyük patlama

Bologna polisinin sosyal medyadaki Twitter hesabı üzerinden olaya ilişkin yapılan açıklamada, "Otoyolda meydana gelen bir kaza sebebiyle, Via Marco Emilio Lepido'da bir patlama oldu ve yangın çıktı. Hem otoyol hem de Borgo Panigale bölgesi trafiğe kapatılmıştır." ifadelerine yer verildi.

4/ 8
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM