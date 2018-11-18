Fransa'da zam isyanı ! Halk sokaklara döküldü

EuroNews'ün haberine göre Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, 2 binden fazla noktada düzenlenen gösterilere yaklaşık 283 bin kişinin katıldığını ve çıkan olaylarda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 6'sı ağır 227 kişinin yaralandığını açıkladı.

