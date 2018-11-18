Fransa'da zam isyanı ! Halk sokaklara döküldü
Fransa'da akaryakıt zammı ülke genelinde 283 bin kişi tarafından protesto edildi.
Fransa'da Emmanuel Macron hükümetinin akaryakıt fiyatlarına getirdiği ilave zamları tepkiyle karşılayan ve sosyal medya üzerinden 'Sarı Yelekliler' adı altında örgütlenen eylemciler, ülke genelinde protesto gösterileri düzenledi.
EuroNews'ün haberine göre Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, 2 binden fazla noktada düzenlenen gösterilere yaklaşık 283 bin kişinin katıldığını ve çıkan olaylarda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 6'sı ağır 227 kişinin yaralandığını açıkladı.
Castaner, ülkenin güneydoğusundaki Savoie bölgesinde, 50 yaşındaki bir kadın göstericinin bir arabanın çarpması sonunu hayatını kaybettiğini bildirdi.