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  3. 18 Kasım 2018 11:31

Fransa'da zam isyanı ! Halk sokaklara döküldü

Fransa'da akaryakıt zammı ülke genelinde 283 bin kişi tarafından protesto edildi.

Fransa'da zam isyanı ! Halk sokaklara döküldü

Fransa'da Emmanuel Macron hükümetinin akaryakıt fiyatlarına getirdiği ilave zamları tepkiyle karşılayan ve sosyal medya üzerinden 'Sarı Yelekliler' adı altında örgütlenen eylemciler, ülke genelinde protesto gösterileri düzenledi.

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Fransa'da zam isyanı ! Halk sokaklara döküldü

EuroNews'ün haberine göre Fransa İçişleri Bakanı Christophe Castaner, 2 binden fazla noktada düzenlenen gösterilere yaklaşık 283 bin kişinin katıldığını ve çıkan olaylarda 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 6'sı ağır 227 kişinin yaralandığını açıkladı.

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Fransa'da zam isyanı ! Halk sokaklara döküldü

Castaner, ülkenin güneydoğusundaki Savoie bölgesinde, 50 yaşındaki bir kadın göstericinin bir arabanın çarpması sonunu hayatını kaybettiğini bildirdi.

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Fransa'da zam isyanı ! Halk sokaklara döküldü

Hasta kızını doktora götüren bir kişinin, arabasının önünü kesen göstericiler karşısında panikleyip ilerlemeye çalışırken eylemcilerden birine çarptığı ifade edildi.

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