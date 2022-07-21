Avrupa yanıyor! Aşırı sıcaklar yüzlerce can aldı
Avrupa'yı etkisi altına alan eşi görülmemiş sıcak hava dalgası nedeniyle yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, hasta ve yaşlılara evden çıkmama uyarısı yaptı.
Fransa basınının İspanya Meteoroloji Ajansınca (AEMET) yayımlanan verilere dayandırdığı habere göre, 9-18 Temmuz`da "1975’ten bu yana ülkede en yoğun yüksek sıcaklıklar" kaydedildi.
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Başbakan Pedro Sanchez de yaptığı açıklamada, 600’den fazla insanın yüksek sıcaklıklar sebebiyle hayatını kaybettiğini aktardı.
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Son dönemde güneyden gelen sıcak hava dalgasının etkisiyle tarihinin en yüksek sıcaklıklarını yaşayan İngiltere’de hava sıcaklığı öğle saatlerinde 40 dereceyi aşarak ülke tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.
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İngiltere Meteoroloji Kurumu (Met Office), sağlıklı insanlar arasında ciddi hastalık ve hatta ölüm riski oluşturabileceğini dikkate alarak ilk defa aşırı sıcaklık uyarısı yaptı.
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