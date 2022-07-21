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Avrupa yanıyor! Aşırı sıcaklar yüzlerce can aldı

Avrupa'yı etkisi altına alan eşi görülmemiş sıcak hava dalgası nedeniyle yüzlerce kişi hayatını kaybetti. Yetkililer, hasta ve yaşlılara evden çıkmama uyarısı yaptı.

Avrupa yanıyor! Aşırı sıcaklar yüzlerce can aldı - Resim: 1

Fransa basınının İspanya Meteoroloji Ajansınca (AEMET) yayımlanan verilere dayandırdığı habere göre, 9-18 Temmuz`da "1975’ten bu yana ülkede en yoğun yüksek sıcaklıklar" kaydedildi.

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Avrupa yanıyor! Aşırı sıcaklar yüzlerce can aldı - Resim: 2

Başbakan Pedro Sanchez de yaptığı açıklamada, 600’den fazla insanın yüksek sıcaklıklar sebebiyle hayatını kaybettiğini aktardı.

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Avrupa yanıyor! Aşırı sıcaklar yüzlerce can aldı - Resim: 3

Son dönemde güneyden gelen sıcak hava dalgasının etkisiyle tarihinin en yüksek sıcaklıklarını yaşayan İngiltere’de hava sıcaklığı öğle saatlerinde 40 dereceyi aşarak ülke tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

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Avrupa yanıyor! Aşırı sıcaklar yüzlerce can aldı - Resim: 4

İngiltere Meteoroloji Kurumu (Met Office), sağlıklı insanlar arasında ciddi hastalık ve hatta ölüm riski oluşturabileceğini dikkate alarak ilk defa aşırı sıcaklık uyarısı yaptı.

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