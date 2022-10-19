Avrupa'da 3 ülke karıştı! Grev ve protestolar dalga dalga yayılıyor
Avrupa'da grev ve protesto gösterileri dalga dalga yayılmaya başladı. Fransa'da hayat pahalığını protesto edenler sokaklara indi. Almanya'da pilotların grevi uçuşları aksattı. Belçika'da ise güvenlik görevlilerinin iş bırakma eylemi izdihama neden oldu.
FRANSA
Fransa'nın başkenti Paris'te onbinlerce kişi meydanlarda toplandı. Hayat pahalılığına karşı gösteri düzenlendi.
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Protestocular, yükselen fiyatlara karşı maaşlarında da artış istedi. Gösteriler ülke geneline yayıldı.
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Polis ve protestocular arasında zaman zaman arbede yaşandı. Çevredeki dükkanlar ve reklam panoları hasar gördü, gözaltına alınanlar ve yaralananlar oldu.
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Göstericiler, Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ve hükümet karşıtı sloganlar attı.
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