Avrupa'da 5 ülkede hantavirüs alarmı! Tahliyeler için düğmeye basıldı!

MV Hondius adlı yolcu gemisinde ortaya çıkan ve 3 kişinin ölümüne neden olan hantavirüs salgını, Avrupa’yı harekete geçirdi. İspanya Kanarya Adaları’na yanaşması beklenen gemideki vatandaşlarını kurtarmak için Fransa, Belçika, İrlanda ve Hollanda uçak gönderiyor.

Atlas Okyanusu'nda seyreden Hollanda bayraklı MV Hondius gemisi, hantavirüs salgını nedeniyle Avrupa’nın gündemine oturdu. İspanya İçişleri Bakanı Fernando Grande-Marlaska, gemideki yolcuların tahliyesi için AB üyesi ülkelerin ve uluslararası güçlerin koordineli bir operasyon başlattığını duyurdu.

Bakan Grande-Marlaska, Fransa, Belçika, İrlanda ve Hollanda’nın vatandaşlarını almak için özel uçaklar göndereceğini doğruladı. Avrupa Birliği de gemide mahsur kalan diğer vatandaşlar için 2 ek uçak tahsis ederken; ABD ve İngiltere’nin de kendi vatandaşları için hava köprüsü kuracağı bildirildi.

Operasyonun detaylarını paylaşan İspanyol Bakan, yolcuların yanlarına sadece temel eşyalarını alabileceğini açıkladı. Valizler ve gemide hayatını kaybeden yolcunun naaşı, dezenfekte edilmek üzere gemiyle birlikte Hollanda’ya gönderilecek. Ayrıca sağlık yetkilileri, tahliye uçakları pistte hazır olmadan hiçbir yolcunun gemiden inmesine izin verilmeyeceğini vurguladı.

Çoğunluğu İngiliz, Amerikalı ve İspanyol 140 kişiyi taşıyan gemide kabus 6 Nisan’da başladı.

