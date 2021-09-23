Avrupa'da bir ilk: Aşı olmayanların maaşı kesilecek
İtalya'da koronavirüs salgınıyla mücadele kapsamında tüm çalışanlar için yeşil kart uygulaması zorunlu oldu.
Tüm dünyada yaklaşık 5 milyon kişinin hayatını kaybetmesine neden olan pandemiyle mücadele kapsamında, aşı kartı uygulaması sadece 4 ülkede mecburi: Endonezya, Türkmenistan, Tacikistan ve Mikronezya.
AVRUPA'DA İLK ÜLKE OLDU
Avrupa Birliği (AB) ülkesi İtalya’da benzer bir uygulamaya gitti. Ülkede hali hazırda kullanılan ve bireylerin aşı olduğunu ya da negatif bir PCR teste sahip olduğunu gösteren "yeşil kart" uygulaması tüm çalışanlar için zorunlu hale getirildi. İtalya Avrupa'da bu kararı alan ilk ülke oldu.
Bununla birlikte “yeşil kart” adı verilen uygulama AB ülkeleri arasında ulaşımı kolaylaştırmak amacıyla yaz aylarında kullanılmaya başlanmıştı. Kart, halk tarafından çeşitli etkinliklere katılmak için, müze veya ve kafe girişlerinde kullanıyordu.
YEŞİL KARTI BULUNMAYANIN MAAŞI KESİLECEK
Ancak, bugün resmi gazete yayımlanan kararlara kartın sosyal aktivitelerin yanı sıra iş yerlerinde de kullanımı zorunlu oldu. Bu kapsamda, yeşil kartı bulunmayan kamu çalışanının maaşı kesilecek ancak açığa alınmayacak.