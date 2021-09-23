Avrupa'da bir ilk: Aşı olmayanların maaşı kesilecek

AVRUPA'DA İLK ÜLKE OLDU

Avrupa Birliği (AB) ülkesi İtalya’da benzer bir uygulamaya gitti. Ülkede hali hazırda kullanılan ve bireylerin aşı olduğunu ya da negatif bir PCR teste sahip olduğunu gösteren "yeşil kart" uygulaması tüm çalışanlar için zorunlu hale getirildi. İtalya Avrupa'da bu kararı alan ilk ülke oldu.