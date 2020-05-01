Avrupa'da bir ülke daha önlemleri hafifletiyor
Avrupa'da koronavirüs salgınının yayılım hızının azalmasıyla ülkeler de normalleşme planlarını devreye almaya başladı. Son olarak kıtanın en küçük ülkesi Malta pazartesinden itibaren dükkanların açılmasına izin vereceğini açıkladı.
Avrupa Birliği'nin en küçük ülkesi Malta, ülkedeki corona virüs vakalarının azalmasının ardından ülke genelinde uygulanan sınırlamaları hafifletmeye hazırlanıyor. Hükümetten yapılan açıklamaya göre ülke genelindeki dükkanlar pazartesi günü itibariyle yeniden açılacak.
Ancak dükkanlara girenler salgının tekrar başlamasını önlemek için maske takmak zorunda olacak.
Malta Başbakanı Robert Abela, gelinen noktadaki memnuniyeti dile getirirken, ülkeyi tam karantina altına almaksızın süreci başarıyşa yürüttüklerini söyledi. Abela, "Hükümet ülkedeki ticari aktivitelerin yeniden açmak için 3 haftalık bir programa başlıyor" ifadelerini kullandı.