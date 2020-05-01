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  3. 01 Mayıs 2020 16:36

Avrupa'da bir ülke daha önlemleri hafifletiyor

Avrupa'da koronavirüs salgınının yayılım hızının azalmasıyla ülkeler de normalleşme planlarını devreye almaya başladı. Son olarak kıtanın en küçük ülkesi Malta pazartesinden itibaren dükkanların açılmasına izin vereceğini açıkladı.

Avrupa'da bir ülke daha önlemleri hafifletiyor

Avrupa Birliği'nin en küçük ülkesi Malta, ülkedeki corona virüs vakalarının azalmasının ardından ülke genelinde uygulanan sınırlamaları hafifletmeye hazırlanıyor. Hükümetten yapılan açıklamaya göre ülke genelindeki dükkanlar pazartesi günü itibariyle yeniden açılacak.

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Avrupa'da bir ülke daha önlemleri hafifletiyor

Ancak dükkanlara girenler salgının tekrar başlamasını önlemek için maske takmak zorunda olacak.

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Avrupa'da bir ülke daha önlemleri hafifletiyor

Malta Başbakanı Robert Abela, gelinen noktadaki memnuniyeti dile getirirken, ülkeyi tam karantina altına almaksızın süreci başarıyşa yürüttüklerini söyledi. Abela, "Hükümet ülkedeki ticari aktivitelerin yeniden açmak için 3 haftalık bir programa başlıyor" ifadelerini kullandı.

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Avrupa'da bir ülke daha önlemleri hafifletiyor

4 KİŞİYE KADAR İZİN
Pazartesi günü itibariyle insanların 4 kişiye kadar birlikte olmalarına izin verilecek, bunun yanında bazı dükkanlar ve şans oyunları ofisleri hizmete başlayacak.

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