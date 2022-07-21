Avrupa’da doğalgaz fiyatları düşüşte
Rus gazını Almanya’ya taşıyan boru hattı Kuzey Akım 1’de gaz akışının başlamasıyla Avrupa’da doğal gaz fiyatları düştü.
Rus gazını Almanya’ya taşıyan boru hattı Kuzey Akım 1’de onarımların tamamlanmasının ardından bugün akış başladı.
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Birkaç saat içinde talep edilen akış hacmine ulaşılacağı belirtilirken Avrupa’da doğal gaz fiyatlarında da yüzde 5’i aşan düşüş gerçekleşti.
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Kuzey Akım 1 akışı, 11 Temmuz ‘dan itibaren bakım çalışmaları için durdurulmuştu. Bugün itibarıyla Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören ağustos vadeli gaz kontrat fiyatı, 155 euro’dan 146 euro’ya geriledi.
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Avrupa’da piyasalar ve şirketler, en büyük boru hattındaki bakımın planlanan sürede tamamlanmasıyla fiyatlarda gevşeme sürecini başlattı.
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