Avrupa’da doğalgaz fiyatları düşüşte

Kuzey Akım 1 akışı, 11 Temmuz ‘dan itibaren bakım çalışmaları için durdurulmuştu. Bugün itibarıyla Avrupa'da derinliği en fazla olan Hollanda merkezli sanal doğal gaz ticaret noktası TTF'de işlem gören ağustos vadeli gaz kontrat fiyatı, 155 euro’dan 146 euro’ya geriledi.