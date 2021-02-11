Avrupa'da durum vahim! Mutasyon virüs giderek yayılıyor

Kuzeyde bir okul salgın merkezi oldu

Bu arada, Milano kenti yakınlarındaki Bollate Belediye Başkanı Francesco Vassallo, bir ilkokul bünyesindeki anaokulu ve ilkokul kısmında yapılan hızlı testler ve analizler sonucunda 59 kişide Kovid-19'un ilk olarak İngiltere’de görülen daha bulaşıcı ve öldürücü mutasyonuna rastlandığını bildirdi.



