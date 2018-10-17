Avrupa'da hangi ülke kaç yıl çalışıyor ?
Cumhurbaşkanı Erdoğan, dün yaptığı açıklamayla erkek ermeklilk tartışmalarına noktayı koydu. Peki Avrupa'da emeklilik için çalışma süreleri ne durumda ?
Meclis'in çalışmaya başlamasıyla birlikte erken yaşta emeklilik bekleyenler konuyu gündeme getirmeye başladı. Partiler arasında konuyla ilgili tartışmalar devam ederken Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tartışmalara son noktayı koydu.
40 YIL DEVLETTEN HİZMET...
AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yoktur. 20 yıl çalışıp, 38 yaşında emekli olacak bir kişi 40 yıl çalışmadan maaş ve sağlık sigortası hizmeti alacak demektir. Buna hiçbir ülke dayanamaz." şeklinde konuştu. Avrupa Birliği'nin çalışma sürelerine ilişkin yaptığı veriler de Erdoğan'ın sözlerini doğrular nitelikte.
İşte ülkelerin çalışma süreleri...