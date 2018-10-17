Avrupa'da hangi ülke kaç yıl çalışıyor ?

40 YIL DEVLETTEN HİZMET...

AK Parti grup toplantısında konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Dünyanın hiçbir yerinde 38 yaşında emeklilik diye bir uygulama yoktur. 20 yıl çalışıp, 38 yaşında emekli olacak bir kişi 40 yıl çalışmadan maaş ve sağlık sigortası hizmeti alacak demektir. Buna hiçbir ülke dayanamaz." şeklinde konuştu. Avrupa Birliği'nin çalışma sürelerine ilişkin yaptığı veriler de Erdoğan'ın sözlerini doğrular nitelikte.





İşte ülkelerin çalışma süreleri...

