Avrupa'da ikinci dalga paniği! Vakalar yeniden binin üzerinde

SARDİNYA ADASI SALGININ YENİ MERKEZİ OLDU

Ülkenin batısındaki Sardinya Adası yazdan önce salgının en az görüldüğü yerlerden biriyken, son günlerde yeni vakaların tatillerini burada geçirenlerden çıkması dikkati çekti.



İtalyan ANSA haber ajansı da ülkede Kovid-19’un ikinci dalgasının turist akınına uğrayan Sardinya’dan çıktığını yazarken, adanın kuzeyindeki dünyaca ünlü isimlerin de uğrak yeri olan Costa Smeralda’da pek çok yerin kapanmak zorunda kaldığı belirtildi.