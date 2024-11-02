Avrupa'da kabus büyüyor: Ölü sayısı 200'ü de aştı
İspanya'da meydana gelen sel felaketinde hayatını kaybedenlerin sayısı 205'e yükseldi. Ülkeden gelen görüntüler yaşanan facianın büyüklüğünü gözler önüne serdi.
Kaynak: İHA
İspanya'nın doğusunda ve güneyinde etkili olan şiddetli fırtınanın yol açtığı sel felaketinde can kaybı artıyor.
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Valencia özerk bölgesi Acil Durum Koordinasyon Merkezi tarafından yapılan açıklamada, selde hayatını kaybedenlerin sayısının 202'ye yükseldiği bildirildi.
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Kastilya-La Mancha'daki 2 ve Endülüs'e bağlı Malaga'daki 1 ölümle birlikte toplam can kaybı 205'e yükseldi.
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Devam eden arama-kurtarma çalışmalarına destek amacıyla Valecia'da 500 asker daha görevlendirildi.
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