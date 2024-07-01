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Avrupa'da sel felaketi: Çok sayıda can kaybı var, tahliyeler başladı

Avrupa'yı sağanak yağışlar vurdu. Üç ülkeyi etkisi altına alan yağışlar sele yol açarken, 7 kişinin hayatını kaybettiği, Birçok bölgede yolların kapanıp, yüzlerce kişinin tahliye edildiği açıkladı.

Kaynak: İHA
Avrupa'da sel felaketi: Çok sayıda can kaybı var, tahliyeler başladı - Resim: 1

Avrupa ülkelerinden İtalya, İsviçre ve Fransa'da sel var. Fırtınanın yol açtığı selde Fransa ve İsviçre'de 7 kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce kişi tahliye edildi.

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Avrupa'da sel felaketi: Çok sayıda can kaybı var, tahliyeler başladı - Resim: 2

Fransa, İtalya ve İsviçre'de haftasonu şiddetli fırtınalar etkili oldu.

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Avrupa'da sel felaketi: Çok sayıda can kaybı var, tahliyeler başladı - Resim: 3

Gökgürültülü sağanak üç ülkeye de sel getirdi. Sel, toprak kaymalarını tetikledi.

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Avrupa'da sel felaketi: Çok sayıda can kaybı var, tahliyeler başladı - Resim: 4

İsviçre'nin güneyinde Ron Nehri'nin ve kollarının taşması sonucu yollar kapandı. Yüzlerce kişi sel bölgesinden helikopterlerle tahliye edildi. Hava şartları nedeniyle tahliyenin güçlükle yürütüldüğü gelen haberler arasında.

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