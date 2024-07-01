Avrupa'da sel felaketi: Çok sayıda can kaybı var, tahliyeler başladı
Avrupa'yı sağanak yağışlar vurdu. Üç ülkeyi etkisi altına alan yağışlar sele yol açarken, 7 kişinin hayatını kaybettiği, Birçok bölgede yolların kapanıp, yüzlerce kişinin tahliye edildiği açıkladı.
Kaynak: İHA
Avrupa ülkelerinden İtalya, İsviçre ve Fransa'da sel var. Fırtınanın yol açtığı selde Fransa ve İsviçre'de 7 kişi hayatını kaybetti. Yüzlerce kişi tahliye edildi.
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Fransa, İtalya ve İsviçre'de haftasonu şiddetli fırtınalar etkili oldu.
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Gökgürültülü sağanak üç ülkeye de sel getirdi. Sel, toprak kaymalarını tetikledi.
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İsviçre'nin güneyinde Ron Nehri'nin ve kollarının taşması sonucu yollar kapandı. Yüzlerce kişi sel bölgesinden helikopterlerle tahliye edildi. Hava şartları nedeniyle tahliyenin güçlükle yürütüldüğü gelen haberler arasında.
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