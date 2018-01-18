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  3. 18 Ocak 2018 21:27

Avrupa'da sirenler çaldı... Şehirler kapatıldı !

Hollanda ve Almanya'da etkili olan şiddetli fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Avrupa'da sirenler çaldı... Şehirler kapatıldı !

Hollanda ve Almanya'yı vuran şiddetli fırtına nedeniyle uçaklar havalanamıyor, tren seferleri durdu. Kamyonları deviren şiddetli rüzgar nedeniyle bazı şehirlerde kırmızı alarm verildi, polis meydanları kapattı. Rotterdam kentinde çekilen bir videoda, fırtınanın şehir meydanında yürüyen iki kadını uçurduğu görülüyor.

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Avrupa'da sirenler çaldı... Şehirler kapatıldı !

Batı Avrupa'da esen şiddetli fırtına, Hollanda ve Almanya'yı alt üst etti.

Hollanda'da saatteki hızı 140 kilometreyi aşan rüzgar ülkenin en ünlü havalimanı Schiphol'ün devre dışı kalmasına yol açtı. Amsterdam'daki havalimanında tüm uçuşlar iptal edildi. Avrupa'nın en yoğun havalimanlarından biri olan Schiphol, binlerce yolcu bekliyor.

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Avrupa'da sirenler çaldı... Şehirler kapatıldı !

Hollanda'da bir ulaşım kaosu yaşanıyor. Sosyal medyaya yansıyan fotoğraflarda, fırtınanın kamyonlar ve ağaçları devirdiği görülüyor. Rotterdam kentinde çekilen bir videoda, fırtınanın şehir meydanında yürüyen iki kadını uçurduğu görülüyor.

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Avrupa'da sirenler çaldı... Şehirler kapatıldı !

Hollanda'nın Olst, Vuren ve Enschede bölgelerinde üç kişi fırtınayla alakalı kazalarda hayatlarını kaybetti.

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