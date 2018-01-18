Avrupa'da sirenler çaldı... Şehirler kapatıldı !

Batı Avrupa'da esen şiddetli fırtına, Hollanda ve Almanya'yı alt üst etti.



Hollanda'da saatteki hızı 140 kilometreyi aşan rüzgar ülkenin en ünlü havalimanı Schiphol'ün devre dışı kalmasına yol açtı. Amsterdam'daki havalimanında tüm uçuşlar iptal edildi. Avrupa'nın en yoğun havalimanlarından biri olan Schiphol, binlerce yolcu bekliyor.