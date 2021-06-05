Avrupa'da turizm sezonu açıldı: İşte yaz tatili planları

ALMANYA'DA OTELLER YENİDEN AÇILMAYA BAŞLADI

Bir süredir her eyalette düşüş eğiliminde olan vaka sayılarıyla, yerel yönetimler tedbirleri gevşetti. Bu kapsamda konaklama hizmetleri de yeniden sağlanmaya başlandı.

Aralarında turistik bölgeler olan Baden Württemberg ve Bavyera eyaletleri gibi pek çok eyalette oteller yeniden açıldı. Mecklenburg-Vorpommen eyaleti de bugün itibarıyla başka eyaletlerden gelen ziyaretçilerin konaklamasına izin veriyor.

Branderbug eyaleti ve başkent Berlin’de ise otellerin 11 Haziran’da açılması planlanıyor. Dış mekanlarda hizmet veren Berlin’deki restoranlar Cuma günü içeride de müşteri almaya başlayacak.