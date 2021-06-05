Avrupa'da turizm sezonu açıldı: İşte yaz tatili planları
Avrupa'da aşılamanın hızlanması ile vaka sayıları düşüşe geçti. Birçok ülkede kısıtlamalar gevşetilirken tatil planları da devreye girdi. İşte Avrupa'da yaz tatili planları...
Almanya’da 100 bin kişide yeni vaka sayısına işaret eden haftalık insidans değeri 30’un altına düştü.
Robert Koch Enstitüsü'nün (RKI) son verilerine göre 7 günlük insidans değeri 29,7’ye geriledi. 30’un altında bir değer son olarak 13 Ekim’de kaydedilmişti. Günlük yeni vaka sayısı ise 3 bin 165.
ALMANYA'DA OTELLER YENİDEN AÇILMAYA BAŞLADI
Bir süredir her eyalette düşüş eğiliminde olan vaka sayılarıyla, yerel yönetimler tedbirleri gevşetti. Bu kapsamda konaklama hizmetleri de yeniden sağlanmaya başlandı.
Aralarında turistik bölgeler olan Baden Württemberg ve Bavyera eyaletleri gibi pek çok eyalette oteller yeniden açıldı. Mecklenburg-Vorpommen eyaleti de bugün itibarıyla başka eyaletlerden gelen ziyaretçilerin konaklamasına izin veriyor.
Branderbug eyaleti ve başkent Berlin’de ise otellerin 11 Haziran’da açılması planlanıyor. Dış mekanlarda hizmet veren Berlin’deki restoranlar Cuma günü içeride de müşteri almaya başlayacak.
Son haftalarda hayata geçirilen bu gevşemelere kadar Almanya’da bazı istisnalar dışında Almanya’da turistik amaçlı konaklamalara izin verilmiyordu.
Diğer yandan Almanya’da federal hükümetin Avrupa ülkelerine yönelik ciddi bir seyahat uyarısı da bulunmuyor. Almanlar arasında en popüler turizm rotaları olan İspanya, İtalya, Yunanistan ve İsviçre gibi ülkelere yönelik bu yaz seyahat hareketliliği bekleniyor. Bu ülkelerden tatil yapıp Almanya’ya geri dönen yolculara karantina uygulanmıyor. Sadece havayoluyla seyahat edenlerin negatif PCR testi ibraz etmesi gerekiyor.
İSPANYA
İspanya’ya AB ve Schengen bölgesi ülkelerinden girişte herhangi bir kısıtlama yok. Ancak riskli ülkelerden gelen yolcuların test yaptırma zorunluluğu bulunuyor. Popüler tatil destinasyonu Mallorca'da gece sokağa çıkma yasağı 7 Haziran’da kaldırılacak.
PORTEKİZ
AB ülkelerinden gelen yolculara PCR testi zorunluluğu dışında bir kısıtlama uygulanmıyor. Ülkede restoranlar, barlar, sinema ve tiyatrolar 22:30'a kadar açık. Portekiz 1 Mayıs’tan itibaren, salgınla mücadele acil duruma son vermişti.