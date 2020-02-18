Avrupa'nın bu cennet köşesine ''ailesiyle yerleşene'' kira yok!

Yeni projesi hakkında CNN'e konuşan Farina, başlattıkları yeni uygulamaya başvuru yapacak kişilerin en az bir çocuğu olması gerektiğini söyledi.



En az 3 yıl burada yaşama sözü veren ailelerin kiralarını karşılayacaklarını belirten Farina, bölgede evlerin aylık kirasının ortalama 150 euro olduğunu ifade etti.



Farina, çocuk şartını şu cümlelerle açıkladı: "Bu olumsuz trendi tersine çevirmek istiyorum. Çocuklar bizim geleceğimiz. Yeni aileler, küçülen topluluğumuzun yapı taşları olacak, bu yüzden daha fazla çocuğu olanları başvurmaya teşvik ediyoruz"



