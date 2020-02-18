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  3. 18 Şubat 2020 17:24

Avrupa'nın bu cennet köşesine ''ailesiyle yerleşene'' kira yok!

İtalya'yı '1 euroya ev' furyası sarmışken, ülkenin güneyindeki Campania bölgesinde bulunan Teora kasabası farklı bir yaklaşım ortaya koyarak nüfus artırma taktiğini değiştirdi. Bölgeyi yazlıkçılardan korumak isteyen Teora kasabası, çocuğu olan ve 3 yıl ikamet sözü veren ailelerin kirasını ödeyecek.

Avrupa'nın bu cennet köşesine ''ailesiyle yerleşene'' kira yok!

İtalya, uzun süredir nüfus popülasyonu düşen bölgelere nüfus çekmek için '1 euro'ya ev' taktiği uyguluyor.

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Avrupa'nın bu cennet köşesine ''ailesiyle yerleşene'' kira yok!

Ülkenin güneyindeki Campania bölgesinde bulunan Teora kasabasının belediye başkanı Stefano Farina, 1 euro'ya ev yönteminin artık işlevsel olmadığını belirterek yeni bir uygulamayı hayata geçirdi.

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Avrupa'nın bu cennet köşesine ''ailesiyle yerleşene'' kira yok!

1 euro'ya hatta bedavaya ev alanların bölgeye sadece yaz aylarında tatil yapmak için geldiğini söyleyen Farina "Bu nüfusu arttırmaz. İnsanların kalıcı olarak burada ikamet etmelerini sağlamalısınız. Çocukları burada okula gitmeli" dedi.

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Avrupa'nın bu cennet köşesine ''ailesiyle yerleşene'' kira yok!

Yeni projesi hakkında CNN'e konuşan Farina, başlattıkları yeni uygulamaya başvuru yapacak kişilerin en az bir çocuğu olması gerektiğini söyledi.

En az 3 yıl burada yaşama sözü veren ailelerin kiralarını karşılayacaklarını belirten Farina, bölgede evlerin aylık kirasının ortalama 150 euro olduğunu ifade etti.

Farina, çocuk şartını şu cümlelerle açıkladı: "Bu olumsuz trendi tersine çevirmek istiyorum. Çocuklar bizim geleceğimiz. Yeni aileler, küçülen topluluğumuzun yapı taşları olacak, bu yüzden daha fazla çocuğu olanları başvurmaya teşvik ediyoruz"

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