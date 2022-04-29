Avrupa'nın deprem haritası çıkarıldı: Türkiye'de hangi iller riskli?

Avrupa kıtası için hafifletme önlemlerinin temelini oluşturacak ve toplulukları doğal afetlerin etkilerine karşı daha dayanıklı hale getirecek ilk deprem risk modelini oluşturan bilim insanları, afetlerin en çok tehdit ettiği şehirleri ve bölgeleri ortaya koydu.