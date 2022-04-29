Avrupa'nın deprem haritası çıkarıldı: Türkiye'de hangi iller riskli?
İsviçre'de yapılan bir çalışmada, Avrupa kıtasında depremden en fazla etkilenecek bölgelerin haritası yayınlandı. En riskli bölgeler arasında İstanbul ve İzmir de yer aldı.
İsviçre Sismoloji Servisi ve ETH Zürih'teki Sismoloji ve Jeodinamik Grubu üyeleri, kıta Avrupa’sının deprem risk haritasını yayımladı.
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Avrupa kıtası için hafifletme önlemlerinin temelini oluşturacak ve toplulukları doğal afetlerin etkilerine karşı daha dayanıklı hale getirecek ilk deprem risk modelini oluşturan bilim insanları, afetlerin en çok tehdit ettiği şehirleri ve bölgeleri ortaya koydu.
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Yayımlanan haritada, Türkiye, Yunanistan, Arnavutluk, İtalya ve Romanya'nın Avrupa'da en yüksek deprem tehlikesine sahip ülkeler olduğu görülürken, söz konusu ülkeleri Balkan ülkelerinin takip ettiği aktarıldı.
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Haritada en riskli bölgeler ise Türkiye'de İstanbul ve İzmir, İtalya'da Katanya ve Napoli, Romanya'da Bükreş ve Yunanistan'da Atina oldu.
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