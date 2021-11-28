Avrupa'nın en büyüğü! Türkiye'ye getirildi, rektör gözyaşlarına boğuldu
Türkiye'nin 2023 Vizyon Projeleri arasında yer alan, Avrupa’nın en büyük teleskobuna sahip olacak Doğu Anadolu Gözlemevi’nin (DAG) 4 metre çapındaki aynası, Rusya’dan havalanan dev kargo uçağıyla Erzurum’a getirildi. Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ise gözyaşlarına hakim olamadı.
Atatürk Üniversitesi Astrofizik Araştırma ve Uygulama Merkezi (ATASAM) Müdürlüğü bünyesinde yürütülen DAG Projesi, Türkiye’nin en büyük çaplı (4 m) hem görsel (VIS) hem de yakın kırmızı ötesi (NIR, <3 micron) bölgede gözlem yapacak teleskobuyla, astronomi, astrofizik ve uzay bilimleri alanlarında uluslararası düzeyde projelerin ve ortak çalışmaların yürütüleceği büyük gözlemevi kurulmaya devam ediyor. Bu kapsamda sona gelinen gözlemevinin en önemli parçalarından birisi olan 4 metre çapında 4.7 ton ağırlığındaki aynası ise Erzurum’a ulaştı.
2012 yılında yapımına Erzurum Konaklı Dağında başlanan Doğu Anadolu Gözlemevinin Rusya’da yapılan teleskop aynası Moskova’dan havalanan dünyanın en büyük kargo uçaklarından birisi olan Antonov An-124 ile Erzurum’a getirildi. Yarın sabahın ilk ışıkları ile Konaklı Dağına çıkartılacak olan aynanın 6 saatlik taşınma süresi olacak.
Taşınmanın ardından bu kış döneminde hem yalıtım hem de performans testlerine başlanılacak ve iklimlendirme - soğutma - toz yalıtım sistemleri kurulumu ve inşaatın da tüm hızıyla devam etmesi hedefleniyor.
Rektör Prof. Dr. Çomaklı duygu dolu anlar yaşadı
Aynanın sorunsuz olarak Erzurum’a gelmesi üzerine Atatürk Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ömer Çomaklı ise gözyaşlarına boğuldu. Duygu dolu anlar yaşayan Çomaklı, “Duygulanmamak elde değil çok fazla emek verdik” dedi.