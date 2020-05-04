Avrupa'nın en temiz 30 plajı belli oldu! Türkiye'den 5 yer listede
Koronavirüs salgını sonrası tatile çıkmak herkesin hayallerini süslüyor. The Guardian'ın seyahat yazarları en popüler plajları seçti. Listede Türkiye'den 5 plaj yer alıyor.
Korona sonrası için tatil planları yapılmaya başlandı. Bu yaz deniz tatili için aklınızda bir yer yoksa The Guardian güzel bir liste hazırladı. Üstelik listede Türkiye'den çok şaşıracağınız 5 yer bulunuyor.
L’Herbe, Cap Ferret, Gironde | Fransa
Arcachon Koyu’nun etrafında kıvrılan dar yarımada, Bordo ve Paris’ten gelenlerin oyun bahçesidir. Burası aynı zamanda çalışan istiridye çiftçilerinin evidir. L’Herbe köyünde bulunan Kykouyou Restoran’da deniz kabuklularının tadı oldukça meşhur.
Villefranche-sur-Mer, Provence | Fransa
Cote d’Azur ‘da bulunan özel plajların kalabalıklığının ötesinde Villefranche-sur-Mer’in iki halk plajı ücretsiz. Buraya gelenler sıcacık kumların üzerinde havlularını serip denize dalmanın tadını çıkarıyor.