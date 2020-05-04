  1. Anasayfa
  2. Foto Galeri
  3. 04 Mayıs 2020 13:02

Avrupa'nın en temiz 30 plajı belli oldu! Türkiye'den 5 yer listede

Koronavirüs salgını sonrası tatile çıkmak herkesin hayallerini süslüyor. The Guardian'ın seyahat yazarları en popüler plajları seçti. Listede Türkiye'den 5 plaj yer alıyor.

Avrupa'nın en temiz 30 plajı belli oldu! Türkiye'den 5 yer listede

Korona sonrası için tatil planları yapılmaya başlandı. Bu yaz deniz tatili için aklınızda bir yer yoksa The Guardian güzel bir liste hazırladı. Üstelik listede Türkiye'den çok şaşıracağınız 5 yer bulunuyor.

1/ 31
Avrupa'nın en temiz 30 plajı belli oldu! Türkiye'den 5 yer listede

L’Herbe, Cap Ferret, Gironde | Fransa
Arcachon Koyu’nun etrafında kıvrılan dar yarımada, Bordo ve Paris’ten gelenlerin oyun bahçesidir. Burası aynı zamanda çalışan istiridye çiftçilerinin evidir. L’Herbe köyünde bulunan Kykouyou Restoran’da deniz kabuklularının tadı oldukça meşhur.

2/ 31
Avrupa'nın en temiz 30 plajı belli oldu! Türkiye'den 5 yer listede

Villefranche-sur-Mer, Provence | Fransa
Cote d’Azur ‘da bulunan özel plajların kalabalıklığının ötesinde Villefranche-sur-Mer’in iki halk plajı ücretsiz. Buraya gelenler sıcacık kumların üzerinde havlularını serip denize dalmanın tadını çıkarıyor.

3/ 31
Avrupa'nın en temiz 30 plajı belli oldu! Türkiye'den 5 yer listede

Balos, Girit | Yunanistan
Girit’in birinci sınıf pek çok plajı bulunuyor. Beyaz pudra kumu, masmavi suyu ile Balos Plajı, teknelerin gelmesiyle kalabalık olabiliyor. Bu cennet plajda, asıl nokta, erken gelip geç saatlere kadar kalmak.

4/ 31
SON DAKİKA ÇOK OKUNANLAR SİTENE EKLE RSS BİZE ULAŞIN KÜNYE İNSAN KAYNAKLARI REKLAM